تُعَدُّ برامج التعليم المبكر في ديترويت نماذج ممتازة لبرنامج الروضة للجميع

Celina Byrd

Camarrah Morgan



هناك أمثلة رائعة لبرامج ما قبل الروضة التي تم تنفيذها بشكل جيد توجد في جميع أنحاء الوطن. هنا في ولاية ميشيغان، تُعتبر برامج ديترويت للروضة من بين الأفضل. يُكرَّر في الفقرة الثانية من القصةتعتبر هذه المقالة جزءًا من "تأثير التعليم المبكر"، سلسلة تتناول كيف يعمل أولياء الأمور في ميشيغان بالتعاون مع مقدمي الرعاية ومدرسي التعليمالطفولي المبكر على تنفيذ برنامج الروضة للجميع. يتم ذلك بفضل التمويل من مؤسسة دبليو.كي. كيلوغ. يُكرَّر في نهاية القصةتظهر الأبحاث أن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بتكوين شخصية الطفل. من الولادة حتى سن الثامنة هو فترة حاسمة في تعلم الطفل، مما يجعل ما قبل الروضة واحدة من أهم السنوات في تعليم الطفل. ولهذا السبب، تسعى ولاية ميشيغان إلى التوسع في برنامج ابتداء رائع للتأهيل (GSRP) لتوفير روضة مجانية وشاملة لجميع أصغر طلاب ميشيغان.أظهرت التغذية الراجعة من جلسات الاستماع المجتمعية ومدرسي رعاية الأطفال في جميع أنحاء الولاية أن كيفية تنفيذ برنامج الروضة للجميع تُعتبر تقريبًا مهمة بنفس الدرجة من الخطة ذاتها. هناك أمثلة رائعة لبرامج ما قبل الروضة التي تم تنفيذها بشكل جيد توجد في جميع أنحاء الوطن. هنا في ميشيغان، تُعتبر برامج ديترويت للروضة من بين الأفضل.ومع وجود سكان يمثلون الغالبية من الأشخاص من أصول لونية، يصبح الوصول إلى التعليم ذو جودة لأطفال ديترويت عاملًا تحديدًا أقوى في نجاحهم المستقبلي المحتمل. غالبًا ما يكون لدى طلاب اللون أقل وصولًا إلى الموارد ذات الجودة الضرورية لتحقيق التعليم الناجح.مع معرفة ذلك، قامت برامج ما قبل الروضة في جميع أنحاء ديترويت بالارتقاء وابتكار طرق مختلفة لخدمة أفضل لطلابها وعائلاتها. إحدى هذه البرامج هي مركز التعليم المبكر في ماريجروف."في ماريجروف، اخترنا نموذج الدخل المختلط. جمال هذا النهج هو أننا قادرون على خدمة وتقديم الدعم لجميع العائلات"، تقول سيلينا بيرد، مديرة الاستراتيجية والابتكار ومديرة مركز التعليم المبكر في ماريجروف. "سواء كانوا أدنى على الدليل الاقتصادي أو أعلى، نحن قادرون على تقديم الدعم والوصول إلى التعليم المبكر ذو الجودة عبر الحدود."المنهج المبني على البحث في ماريجروف والنموذج المتنوع للتسعير هما مجرد بداية لفوائد ماريجروف."نعمل أيضًا بتركيز كبير على الآباء"، تقول بيرد. "ما يعني ذلك هو أننا نقدم نموذجًا لليوم الكامل والعام كاملاً حتى يتمكن طلابنا من حضور ماريجروف خمسة أيام في الأسبوع. وهذا يختلف كثيرًا عن النموذج الحالي لبرنامج ابتداء رائع للتأهيل، الذي هو نموذج يمتد على مدى أربعة أيام."هذا الجانب المهم جدًا في نموذج ماريجروف يُشير إليه العديد من مقدمي التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والعائلات عند مناقشة برنامج ري-كيه للجميع وكيف يمكن أن يحسن على نموذج ابتداء رائع للتأهيل. بالإضافة إلى ذلك، التفاني في ماريجروف نحو التعليم الذي يركز على الآباء والعائلات هو هدف آخر يأمل الكثيرون في أن يكون جزءًا من برنامج الروضة للجميع في الولاية.عتقد أن محترفي الرعاية والتعليم المبكرين قويين. لقد عملوا خلال جائحة لأن الناس كانوا في حاجة إلى الرعاية"، تقول كامارا مورغان من "أبطال الأمل - الضرورة 2: الأمل يبدأ هنا". "وعندما أفكر في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والهياكل الموجودة في ديترويت، هناك العديد من البرامج بشكل عام التي عملت بجد وبإبداع حقًا للبقاء مفتوحة خلال هذه الأوقات. لقد كان الأمر صعبًا، خاصة بالنسبة للبرامج الخاصة التي قد تكون لديها مجموعة متنوعة أو قليلة من مزيج الأجور مع نسبة عالية من العائلات التي تستفيد من دعم رعاية الأطفال."تحالف الأمل لا يقتصر على التقدير عندما يتعلق الأمر بمساعدة مقدمي التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة."خلال الشهر الماضي، عملنا على تحديد برامج رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات في كل حي في مجلس مدينة [ديترويت]"، يقول جيمس ريبرون، المدير التنفيذي لتحالف الأمل. "نعمل على ذلك، في المقام الأول، لبدء بناء تلك العلاقات التي يمكننا بناء حملتنا الترويجية حولها. ثانيًا، بدأنا في محاولة تحديد الفتحات المتاحة للأطفال في ديترويت."إحدى تركيزات تحالف الأمل الرئيسية، تمامًا كما هو الحال مع مريجروف وبرامج ديترويت الأخرى، هو النهج الموجه نحو الآباء ومقدمي الرعاية للتأكد من نجاح الطلاب في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة."عندما نلقي نظرة على البيانات، كانت فقط 18% من طلاب الصف الثالث في ديترويت على المستوى الصحيح من الكفاءة في القراءة وفقًا لعمرهم"، تقول مورغان"الأرقام الأحدث تظهر أن 88٪ من طلاب الصف الثالث في ديترويت لا يتمتعون بمهارات القراءة الكافية. زيادة الوصول إلى والتركيز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تخدم فقط لمعالجة هذه القلق بشأن مهارات القراءة لدى الأطفال. ولتحسين مهارات القراءة في مرحلة الطفولة، يتبع مقدمو التعليم المبكر الذين يقودون برامج ما قبل الروضة في ديترويت نهجًا متعدد الطبقات. هدف تحالف الأمل هو ليس فقط دعم مقدمي التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ولكن أيضًا تمكين الآباء للمشاركة في أهداف القراءة لأطفالهم خارج الفصل الدراسي."حملتنا 6 يوميًا تتضمن ستة أساليب أو أنشطة مجانية وسهلة تم البحث عنها يمكن للآباء أو مقدمي الرعاية القيام بها مع أطفالهم. هذه الأمور الست هي: التشجيع، العناق، الحديث، الغناء، القراءة، واللعب"، يقول فرقان خلدون، منسق الشراكات في تحالف الأمل. "حملتنا 6 يوميًا تتضمن ستة أساليب أو أنشطة مجانية وسهلة تم البحث عنها يمكن للآباء أو مقدمي الرعاية القيام بها مع أطفالهم. هذه الأمور الست هي: التشجيع، العناق، الحديث، الغناء، القراءة، واللعب"، يقول فرقان خلدون، منسق الشراكات في تحالف الأمل. "هذه أمور يمكن أن يقوم بها أي شخص مع طفل لتعزيز تطوير الدماغ، وزيادة بعض مهارات القراءة المبكرة، وتعزيز التواصل بين البالغ والطفل."جلب الآباء إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والنظر في كيف يمكن تحقيق تقدم عندما يعتبر تطوير الطفل الأسرة ككل يمكن أن يساعد في زيادة احتمالات نجاح الطفل."إحدى الأشياء التي تعلمتها هي أنه عندما نمنح الآباء صوتًا، يكون لديهم شيء يقولونه"، يقول ريبرون.المنظمات مثل تحالف الأمل ومقدمي التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مثل مريجروف تحقق فارقاً كبيرًا لأطفال ديترويت. التفكير في التعليم كشيء يجب على الأسرة بأكملها أن تكون جزءًا منه، والنظر في الطفل كجزء من وحدة عائلية هما إحدى الاستراتيجيات العديدة التي تجعل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ناجحًا في ديترويت. ولهذا السبب، ينظر الأفراد الذين يعملون على تطوير برنامج "بريك للجميع" - مجموعة سياسات المساواة، والابتكارات الجنوبية، وأعضاء فريق عمل حاكم ولاية ميتشيغان لبرنامج الروضة للجميع - إلى برامج ديترويت كنماذج يمكن البناء عليها. It is made possible with funding from the W.K. Kellogg Foundation