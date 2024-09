Comprender las experiencias adversas: un paso hacia la recuperación infantil

Kaypree Taylor, una empleada de R.I.S.E., trabaja con un joven en sus habilidades de lectura y asiste a otros jóvenes durante el tiempo de clase.

Damon Brown, fundador de R.I.S.E., disfruta de una pausa para la comida con los jóvenes participantes.

Damon Brown, fundador de R.I.S.E., pasa tiempo en privado con un participante juvenil.