Una nueva página web simplifica la búsqueda de transporte público accesible en Michigan

Una de las barreras de la comunidad de discapacitados para acceder a las vacunas COVID ha sido el transporte. En respuesta, Disability Rights Michigan ha presentado una guía interactiva para ayudar a los usuarios a desenvolverse en el complejo sistema de transporte del estado.

Kristen Milefchik creció en una zona del condado de Oakland donde había pocas opciones de transporte público. Era un obstáculo para Milefchik, que nació con atrofia muscular espinal, una forma de distrofia muscular."Fue muy duro porque cuando quise buscar trabajo y empezar a ser más independiente, había muy pocas opciones para mí", dice.Años después, esa experiencia impulsó el enfoque de Milefchik cuando supervisó la creación de un sitio web estatal sobre transporte para Disability Rights Michigan (DRM)."Estamos muy orgullosos de lanzar este recurso para todo el estado", dice Milefchik, defensora de vacunas de DRM, que trabajó en el proyecto durante 14 meses. "He visto la cara de confusión de muchos de nuestros clientes al tener que planificar y depender del transporte público. Espero que esta guía les permita conocer el sistema de transporte y los derechos que les asisten."Estaayudará a los usuarios a navegar por el complejo sistema de transporte de Michigan permitiéndoles buscar opciones por ciudad, código postal o una palabra clave. También tiene secciones para ayudar a los viajeros a conocer sus derechos y acceder a recursos comunitarios. La guía incluye un, una lista estatal de proveedores de transporte y su información.La guía es una respuesta a un problema que la gente tenía cuando intentaba obtener las vacunas COVID y los refuerzos."Descubrimos que uno de los mayores obstáculos para acudir a una clínica de vacunación era el transporte", explica Milefchik. "Muchas personas tienen discapacidades motrices, por lo que no pueden conducir por sí mismas, y hay muy poca oferta de transporte asequible y accesible en el sector privado".Añade que los vehículos accesibles son más caros que los normales, y la ley federal no exige que Uber y otros programas de transporte compartido sean accesibles."A veces recibíamos llamadas de personas que nos decían que no tenían transporte. Y ni siquiera sabían que existía una opción de transporte público, como una opción de respuesta a la demanda", explica Milefchik."Pensamos en hacer una guía impresa sobre transporte público, y se convirtió en algo más grande".Mientras Milefchik investigaba la guía, se dio cuenta de que toda la información estaba desconectada, lo que dificultaba su localización. Eso incluye detalles sobre el transporte público que son relevantes para las personas con diversas discapacidades.Por ejemplo, dice, "aunque haya un servicio de acera a acera, las personas con discapacidad necesitan saber que hay vehículos equipados con ascensor o rampa".Las leyes federales y estatales exigen que el transporte público sea accesible a las personas con discapacidad. El Informe de usuarios del estado muestra que en 2021 se realizaron más de 30 millones de viajes en transporte público. Las personas con discapacidad dependen en gran medida del transporte público, sin embargo, a menudo se enfrentan a barreras que resultan en la falta de empleo y acceso a la atención médica."A través de nuestro trabajo de defensa durante la pandemia de COVID-19, DRM vio la necesidad de cambios sistémicos significativos para avanzar en la equidad de salud para la comunidad de discapacitados de Michigan. Esto incluye el transporte", afirma Mark McWilliams, director de promoción de DRM. DRM es la organización privada sin ánimo de lucro con sede en Lansing designada por la gobernadora para defender y proteger los derechos legales de las personas con discapacidad."Una de cada 5 personas en Michigan tiene una discapacidad, y los recursos de transporte no siempre están a su disposición. Creemos que esta guía aportará claridad y sencillez".El sitio web desempeña un papel importante a la hora de hacer más accesible el transporte, afirma Renee Roederer, directora sénior de programas y atención comunitaria de la Fundación de Epilepsia de Michigan."Debido a que las convulsiones pueden hacer que una persona no pueda conducir, ya sea por una franja de seis meses o para toda la vida, es de vital importancia para la comunidad de epilepsia tener recursos de transporte disponibles, accesibles y asequibles en todas las comunidades de Michigan", dice Roederer.La Fundación para la Epilepsia de Michigan agradece a DRM la elaboración de la guía de transporte, afirma Roederer."Esto ayudará a todas las personas con discapacidad saben cómo acceder mejor al transporte a nivel local, y también revelará donde las brechas de transporte persisten, por lo que podemos trabajar continuamente para garantizar la equidad del transporte en todo el estado."Megan Owens, directora ejecutiva de Transportation Riders United (TRU), dice que el nuevo sitio web aborda una carencia."Tener esta importante información compartida de forma tan clara a partir de una fuente de confianza es muy necesario para la gente de todo el estado. Kristen y su equipo han hecho un gran trabajo. Lo estamos compartiendo en todas nuestras redes", afirma Owens.Milefchik es miembro del consejo de TRU, una organización sin ánimo de lucro que aboga por la mejora del transporte público.El estado está por detrás de otros estados en materia de transporte público. El gasto per cápita de Michigan en transporte público en Detroit es inferior a las inversiones estatales en otras 38 regiones metropolitanas del país."Esto crea problemas de confianza", afirma Milefchik, "y es un círculo vicioso, porque la gente tiene que saber que existe el transporte público y utilizarlo para que los responsables de la toma de decisiones y la elaboración de políticas comprendan el valor de invertir en transporte público"."Se supone que la gente no utiliza el transporte público porque no lo necesita. Se da más bien el caso de que la gente no lo usa porque no hay suficiente".Milefchik dice que, debido a su atrofia muscular espinal, un trastorno que afecta a las células nerviosas que controlan el movimiento muscular voluntario, nunca ha caminado. Utiliza una silla de ruedas eléctrica que no cabe fácilmente en un coche normal, lo que limita aún más sus opciones de transporte."Cuando me mudé al condado de Wayne, ya tenía una furgoneta, pero utilicé el autobús algunas veces cuando me resultaba práctico poder salir", dice. "Para una persona que tiene tan poca libertad de movimiento, resulta muy fortalecedor poder hacerlo sin tener que pedir a otra persona que le lleve".Milefchik recuerda cómo un viaje a Chicago que la transformó le mostró el potencial del transporte público accesible."Cuando visité Chicago de adulta por primera vez y pude utilizar el sistema de transporte público, fue como si se me encendiera una bombilla. Fue como decir: esto existe. Esto es posible", dice.En 2022, todo el condado de Oakland optó por un impuesto para financiar el transporte público. Antes de eso, el sistema parecía un "queso suizo", con grandes agujeros donde algunas comunidades quedaban fuera del servicio.El sistema SMART en el vecino condado de Macomb se está expandiendo a todo el condado de Oakland, proporcionando acceso a una variedad de servicios de tránsito, incluyendo rutas fijas estándar, FAST (rutas fijas de alta frecuencia), Connector (respuesta a la demanda), ADA Paratransit, Flex (micro-transporte a la demanda) y programas de colaboración comunitaria.Milefchik señala que, fuera de Detroit, el condado de Wayne sigue teniendo zonas sin acceso al transporte público."Es uno de los obstáculos que aún debemos superar juntos", afirma. "Los planes regionales de tránsito son una cuestión enorme, enorme en todo el estado: tener un sistema más regional, conectado y coordinado para que la gente pueda ir de un condado a otro sin tener que hacer tantos transbordos para llegar a donde necesitan ir".Su equipo de defensa de vacunas ha enviado correos electrónicos a muchas entidades y organizaciones comunitarias para darles a conocer el nuevo sitio web de transporte de DRM."Voy a seguir librando una buena batalla e intentaré ayudar a que el sistema de transporte avance", afirma. "Es estupendo que exista, pero podría crecer mucho más y ser mucho mejor de lo que es ahora".Lea la versión en inglés de esta historia aquí. Fotos cortesía de Disability Rights Michigan y Transportation Riders United.Este artículo forma parte de la serie multianual Disability Inclusion (Inclusión de la Discapacidad), que explora el crecimiento de la comunidad de discapacitados de Michigan. Esta serie es posible gracias a la colaboración con Disability Rights Michigan.