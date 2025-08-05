Ataques a las familias inmigrantes y lo que eso significa para la educación temprana

Christine Sauvé, MIRC

En 2024, los educadores de la primera infancia en el suroeste de Detroit observaron una caída significativa en la inscripción preescolar tras el aumento de la actividad de control de inmigración. Aunque el descenso no fue documentado oficialmente en ese momento, las organizaciones comunitarias informan que aproximadamente el 15% de los estudiantes fueron retirados de los programas preescolares del área en cuestión de semanas.Defensores e investigadores de políticas atribuyen estos cambios al creciente clima de miedo entre las familias inmigrantes en Michigan. Estas preocupaciones no están aisladas — entrevistas recientes e informes de políticas nacionales revelan que los ataques a las familias inmigrantes a través de mayor control, retrocesos en políticas y retórica antiinmigrante están teniendo consecuencias directas para el acceso a la educación temprana en todo el país.“El miedo es palpable en las comunidades inmigrantes en todo el estado”, dice Christine Sauvé, directora de programas en el Michigan Immigrant Rights Center (MIRC). “El régimen de aplicación cruel y arbitrario de la administración Trump está afectando todas las decisiones que las familias toman sobre sus actividades diarias, y eso incluye acciones importantes como llevar a sus pequeños al cuidado infantil”.Sauvé señaló que muchas familias inmigrantes en Michigan son de estatus migratorio mixto. Incluso cuando los niños son ciudadanos estadounidenses y completamente elegibles para programas públicos, los cuidadores a menudo evitan interactuar con las escuelas o con servicios afiliados al gobierno por temor a una posible exposición a la aplicación de la ley.“El clima de aplicación excesivamente punitivo puede inhibir la participación de las familias en las escuelas y en los entornos de cuidado infantil”, añadió Sauvé. “Hemos visto a madres y a sus hijos pequeños detenidos bajo custodia de la U.S. CBP [Customs and Border Protection] y a estudiantes de secundaria deportados”.Suma Setty, analista principal de políticas en el Center for Law and Social Policy (CLASP), ha estudiado los efectos de la aplicación de la ley de inmigración en los sistemas de la primera infancia. Ella dice que el miedo entre las familias inmigrantes ha creado un “efecto paralizante”, donde las familias están optando por no participar en los programas o están desconectándose completamente de los sistemas de cuidado infantil.“Esta tendencia afecta tanto a los proveedores como a las familias”, dice Setty. “Aproximadamente el 18% de los proveedores de cuidado infantil son nacidos en el extranjero. Hemos escuchado de trabajadores de cuidado infantil y familias que tienen miedo de participar, y hemos escuchado de proveedores que están perdiendo familias sin una explicación clara”.Como la mayoría de los programas de la primera infancia dependen de la financiación basada en la matrícula, incluso una disminución modesta en la participación puede amenazar la viabilidad financiera de un programa. Según Setty, estas interrupciones ejercen una presión adicional sobre un sector de cuidado infantil que ya es frágil.“Los negocios de cuidado infantil operan con márgenes reducidos”, dice ella. “La aplicación de la ley de inmigración añade un factor desestabilizador que impacta la disponibilidad del cuidado para todas las familias — independientemente de su estatus migratorio”.CLASP también ha documentado la confusión constante sobre la elegibilidad de los inmigrantes para beneficios públicos, particularmente después de la expansión de la regla de “carga pública” durante la era Trump. Aunque la administración Biden revirtió esa política, Setty dice que la desinformación continúa influyendo en las decisiones de las familias.La regla de “carga pública” es una política de inmigración de EE. UU. utilizada para determinar si alguien que solicita una visa o una tarjeta de residencia es probable que dependa principalmente de la asistencia del gobierno. Bajo la administración Trump, la regla se amplió para incluir una gama más amplia de beneficios públicos —como Medicaid, asistencia alimentaria (SNAP) y ayuda para vivienda— y aplicó una prueba más estricta que evaluaba los ingresos, la salud, la educación y otros factores del solicitante.En un proyecto reciente de CLASP enfocado en Michigan, los investigadores realizaron entrevistas y grupos focales con solicitantes inmigrantes de beneficios públicos. Muchos expresaron dudas sobre solicitar beneficios como subsidios para el cuidado infantil por temor a que pudiera afectar su estatus migratorio.“Hay una incertidumbre generalizada sobre quién califica y si la información personal será compartida”, dice Setty. “En algunos casos, las familias se están retirando de los programas o eligiendo no solicitar — incluso cuando ellos o sus hijos son elegibles”.Agrega que incluso los administradores y trabajadores de casos a veces proporcionan información incorrecta de manera no intencional, lo que complica aún más el acceso.En Grand Rapids, el miedo que sienten las familias inmigrantes no ha pasado desapercibido.“Sabemos que dentro de nuestra comunidad, hay mucho miedo”, dice Luke Stier, director de comunicaciones y enlace comunitario en las Escuelas Públicas de Grand Rapids (GRPS). “Desde el principio, reafirmamos nuestra creencia central aquí en GRPS de que nuestras escuelas son espacios seguros y acogedores donde todos pertenecen”.El distrito ha tomado pasos intencionales para respaldar esa creencia con acciones.“Nuestro equipo de seguridad y protección pública desarrolló una guía que describe los protocolos para visitantes, específicamente cómo responder si un agente de ICE llegara a una escuela”, dice Stier.El distrito capacitó a todo el personal de las oficinas escolares y compartió el protocolo ampliamente con las familias.“También creamos una guía similar para los conductores de autobuses escolares en caso de que sean abordados mientras están en una ruta”, dice Stier.GRPS mantiene una sección dedicada de Recursos de Inmigración en su sitio web que incluye estos protocolos en varios idiomas, así como recursos comunitarios como la Guía de Preparación Familiar de MIRC y el kit de herramientas de preparación para emergencias del Centro Hispano de West Michigan.“También hemos organizado reuniones en las escuelas con socios comunitarios para guiar a las familias a través de las guías y proporcionar un espacio para hacer preguntas y recibir apoyo”, dice Stier.A principios de este año, GRPS lanzó un comité asesor de políticas compuesto por miembros de la junta, administradores, socios comunitarios y familias para revisar las políticas del distrito a través de un lente de equidad.“Hasta ahora, el grupo ha revisado ocho políticas, incluyendo nuestra política de equidad y las pautas para visitantes escolares”, dice Stier. “Es otra manera en que estamos asegurando que nuestras políticas reflejen los valores que nos comprometemos a mantener”.La decisión de retrasar o evitar la inscripción en la educación temprana puede tener efectos a largo plazo. La investigación citada por CLASP vincula las interrupciones en la educación de la primera infancia con un menor desarrollo socioemocional, una participación limitada de las madres en la fuerza laboral y peores resultados de salud y educativos con el tiempo.En entrevistas anteriores de CLASP con padres de niños pequeños, algunos informaron cambios de comportamiento en respuesta al aumento de la aplicación de la ley, incluidos trastornos del sueño, ansiedad y dificultades de separación. Estos hallazgos reflejan estudios más amplios que muestran que incluso los niños que son ciudadanos estadounidenses pueden verse afectados cuando alguien en su familia o comunidad es detenido o deportado.“Hay evidencia sustancial de que la política migratoria punitiva contribuye a experiencias adversas en la infancia (ACEs)”, dice Setty. “Estas incluyen impactos en la estabilidad de la vivienda, la salud mental y la seguridad financiera de la familia — todo lo cual da forma a los resultados del aprendizaje temprano”.A pesar de estos desafíos, Setty dice que algunos proveedores de la primera infancia y organizaciones comunitarias están tomando medidas proactivas para reducir el miedo y generar confianza con las familias inmigrantes.“Hemos visto programas ofrecer estipendios de transporte para facilitar que las familias asistan sin depender de sus propios vehículos”, dice. “Algunas organizaciones están proporcionando desarrollo de liderazgo virtual y servicios de salud mental o ayudando a las familias a crear planes de preparación para emergencias en caso de separación”.Estados como Maryland y California también han adoptado legislación que limita la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales de inmigración — un enfoque que algunos defensores dicen podría ayudar a reducir el miedo en otros estados.CLASP ha desarrollado una Guía de Espacios Seguros para ayudar a los proveedores de la primera infancia a prepararse para posibles encuentros con las autoridades de inmigración. La guía incluye protocolos para responder a la actividad de aplicación de la ley y recursos para apoyar a las familias inmigrantes.A medida que la aplicación de la ley de inmigración federal continúa evolucionando, los educadores, líderes de programas y legisladores de Michigan enfrentan preguntas sobre cómo proteger el acceso a la educación temprana para todos los niños.“Incluso si un niño no está personalmente en riesgo, todavía puede interiorizar el miedo de los adultos en su comunidad o hogar”, dice Setty. “Esto no es un problema de nicho. Los niños inmigrantes constituyen casi el 25% de la población infantil de los Estados Unidos”Según Sauvé, las interrupciones en la inscripción y el desapego de los entornos de cuidado infantil ya están afectando las aulas y el bienestar de las familias en Michigan.“Los principales proveedores y seres queridos están siendo deportados rápidamente sin el debido proceso”, dice. “El trauma y la inestabilidad que resulta toca cada parte de la vida de un niño, hogar, salud y escuela”.Para distritos como Grand Rapids, la prioridad es clara.“No basta con decir que las escuelas son seguras, tenemos que demostrarlo”, dice Stier. “Eso significa poner protecciones en su lugar, comunicarse con las familias y mantenernos firmes en nuestros valores, incluso en tiempos inciertos”.