ရ ွှေ့ရ ြောင််းရေထိိုင်သူမိသြော်းစိုမ ြော်းအ ား ပစ်မှတ်ထ ားတ ိုက်ခ ိုက်ခခင်ားသည် ကရ ်းသူငယ်မ ြော်း၏

2024 ခုနှစ်အတွင်း၊ အနောက်တောင်ပိုင်း ဒက်ထရွိုက်(Southwest Detroit) ရှိ အစောပိုင်း ကလေးသူငယ်ပညာ ရေးဆိုင်ရာ စာပို့ချသူများ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တင်းကြပ်မှုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် မူကြိုကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားစာရင်းသွင်းမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ကျဆင်းမှုနုန်းကို ထိုအချိန်က တရားဝင် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမျိုး မရှိခဲ့သော်လည်း ရက်သက်တစ်ပတ် အနည်းငယ်အတွင်း ကျောင်းသား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် မူကြိုကျောင်း အစီအစဉ်များမှ နုတ်ထွက်သွားကြကြောင်း ဒေသတွင်းရှိ ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း များမှ အစီရင်ခံထားကြပါသည်။
လှုံ့ဆော်သူများနှင့် မူဝါဒသုတေသီများမှ ယင်းအပြောင်းအလဲများသည် မစ်ရှီဂန်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ မိသားစုများအကြားတွင် အကြောက်တရား ကြီးထွားလာစေသည်ဟု ယူဆကြပါသည်။ ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှပါသည်။ မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများနှင့် အမျိုးသားမူဝါဒ အစီရင်ခံစာများတွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ မိသားစုများအား ပစ်မှတ်ထား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ မူဝါဒပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား ဆန့်ကျင်သည့်စကားလုံးများအားဖြင့် ၎င်းတို့အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် အစောပိုင်းပညာရေးသင်ကြားခွင့်အတွက် တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်များ ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြကြပါသည်။
Christine Sauvé, MIRC
အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ မိသားစုများ ဆုတ်ခွာသွားကြခြင်း။
“ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား အကြောက်တရားသည် ထင်ထင်ရှားရှား တည်ရှိလျှက်နေပါသည်” ဟု ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာ Christine Sauvé မှ Michigan Immigrant Rights Center (MIRC)
တွင်ဖော်ပြ ပြောဆိုထားပါသည်။ "Trump အစိုးရ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး နိုင်ထက်စီးနင်း အုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည် မိသားစုများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်များကို နေ့ထိန်းကလေးကျောင်းသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း အပါအဝင် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ အားလုံးကို ထိခိုက်စေပါသည်။
မစ်ရှီဂန်ဒေသအတွင်းနေထိုင်သည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ မိသားစုအများအပြားသည် နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အခြေအနေ မတူညီသောသည့် နေအထားများအနေဖြင့် ရောနှောနေထိုင်ကြသည့် အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်း Sauvé မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ကလေးများသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသည့်အတွက် အများပြည်သူ အကျိုးခံစားခွင့် အစီအစဉ်များကိုရရှိရန်အတွက် အပြည့်အဝအရည်အချင်းပြည့်မီကြသည့်တိုင် ၎င်းတို့အားစောင့်ရှောက်မှုကို ပေးနေသူများမှ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေများ ကြုံတွေ့ရမည်ကို စိုးရိမ်ကြသောကြောင့် ကျောင်းများ သို့မဟုတ် အစိုးရနှင့်တွဲဖက်၍ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိကြသည်။
"လွန်ကဲပြင်းထန်စွာ အရေးယူသည့် ဖြစ်ရပ်သည် စာသင်ကျောင်းများနှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ကျောင်းများတွင် မိသားစုများ လာရောက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်" ဟု Sauvé မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ "U.S. CBP [Customs and Border Protection
] (အကောက်ခွန်နှင့် နယ်စပ်ကာကွယ်ရေး) တွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော မိခင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး
အထက်တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို မိမိနေရပ်သို့ ပြန်ပို့ခဲ့ ကြပါသည်" ဟု Sauvé မှဖြည့်စွက် ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
တရားဥပဒေနှင့် လူမှုရေးမူဝါဒစင်တာ (CLASP) မှ အကြီးတန်း ပေါ်လစီ ဆန်းစစ်သူ Suma Setty သည် အစောပိုင်း ကလေးသူငယ်ဘ၀ဆိုင်ရာ စနစ်များအပေါ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး စိုးမိုးမှုသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာမှုပြုခဲ့သည်။ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ မိသားစုများအကြားတွင် “အကြောက်တရား အကျိုးသက်ရောက်မှု” ရှိလာစေသောကြောင့် မိသားစုများသည် ၎င်းတို့၏ ကလေးများအား အစီအစဉ်များသို့ မပါဝင်ရန် သို့မဟုတ် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစနစ်နှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ လုံးလုံးလျားလျား နုတ်ထွက်ခြင်းကို ရွေးချယ်ကြပါသည်။
"ဤဖြစ်တည်မှုသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် မိသားစုများ နှစ်ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေသည်" ဟု Setty ကဆိုပါသည်။ "ကနဦးပညာရေးနယ်ပယ်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ 18% ခန့်မှာ နိုင်ငံခြားတွင် မွေးဖွားသူများဖြစ်ကြသည်။ ကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် ကြောက်ရွံ့နေကြသော မိသားစုများထံမှ ကြားသိရပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည်မှာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အကြောင်းရင်းမသိဘဲ မိသားစုများကို ဆုံးရှုံးနေကြရသည် ဟုဆိုပါသည်။
အစောပိုင်း ကလေးသူငယ် ပရိုဂရမ်အများစုသည် ရန်ပုံငွေအတွက် စာရင်းသွင်းမှုအပေါ် မူတည်သောကြောင့် ပါဝင်မှုအနည်းငယ် ကျဆင်းသွားသည့်တိုင် ၎င်းတို့အား ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ထိခိုက်လာနိုင်သည်” ဟု Setty က ဆိုပါသည်။ Setty ၏ အဆိုအရ “ဤအနှောင့်အယှက်များသည် ပျက်စီးလွယ်နေပြီးဖြစ်သော ကလေး ထိန်းစနစ်အတွက် ဖိအားများကို တိုးလာစေပါသည်။”
ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဘတ်ဂျက်ကျပ်တည်းမှုများ ရှိနှင့်နေပြီးဖြစ်သည်” ဟု သူမကဆိုပါသည်။ “လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေသည် မိသားစုအားလုံး၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အခြေအနေ မည်သို့ပင်ရှိပါစေ ၎င်းတို့အတွက် စောင့်ရှောက်မှုရှာရခက်စေပါသည်။”
Suma Setty
အထူးသဖြင့် Trump ခေတ်က “အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးများအပေါ် လုံးလုံးလျားလျား ရေရှည်မီတည်နေခြင်း” (public charge) စည်းမျည်း ဥပဒေကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးနောက် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ မိသားစုများသည် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်များ ရနိုင်မှု ရှိမရှိ နှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်ရန် ရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း CLASP မှ မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားပါသည်။ Biden အစိုးရအဖွဲ့သည် ထိုမူဝါဒကို ပြောင်းပြန်လှန်ခဲ့သော်လည်း၊ သတင်းမှားများကြောင့် မိသားစုများအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် ဆက်လက်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေသေးကြောင်း ကိုလည်း Setty မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လူတစ်ဦးအား အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးများအပေါ် မီတည်နိုင်မှု အနေအထားကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ၎င်း၏ visa သို့မဟုတ် green card လျှောက်ထားမှုရှိ မရှိပေါ်မှုတည်မည် ဖြစ်ပြီး ထိုအရာကို တိုင်းတာရာတွင် The “public charge” rule is a U.S. immigration policy
ကိုအသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Trump ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်၊ Medicaid၊ စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီ (SNAP) နှင့် အိမ်ရာအကူအညီကဲ့သို့သော ကျယ်ပြန့်သည့် အများပြည်သူ အကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်ရန် စည်းမျဉ်းကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ ဝင်ငွေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် အခြားအချက်များအား ချိန်ညှိထားစသည့် တင်းကျပ်သော စစ်ဆေးမှုမျိုးကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။
မကြာသေးမီက မစ်ရှီဂန်ကို အဓိကထား အာရုံစိုက်သည့် CLASP ပရောဂျက်တစ်ခုရှိ သုတေသီများသည် အများပြည်သူ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် လျှောက်ထားသူများထဲမှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချထိုင်သူများကို လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းနှင့် အဖွဲ့လိုက်တွေ့ဆုံခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အများစုက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ခွင့် အခြေအနေ/လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အခြေအနေကို ထိခိုက်စေမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ထောက်ပံ့ ကြေးများကဲ့သို့သော အကျိုးခံစားခွင့်များကို လျှောက်ထားရာတွင် တုံ့ဆိုင်းနေကြရသည်ဟု ပြောဆိုလာကြပါ သည်။
“အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မျှဝေသွားမည်ဟု ဆိုရာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သေချာရေရာမှုများ ရှိမနေပါ” ဟု Setty က ဆိုပါသည်။ “အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်၊ မိသားစုများသည် အစီအစဉ်များမှ နုတ်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကလေးများသည် အရည်အချင်း ပြည့်မီနေကြသည့်တိုင် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုဘဲ နေနေကြပါသည်”
စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် အမှုတွဲလုပ်သားများပင်လျှင် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မှားယွင်းသောအချက်အလက်များကို မရည်ရွယ်ဘဲ ပေးတတ်ကြသောကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိနိုင်မှုကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်ဟု သူမက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Grand Rapids အတွင်း နေထိုင်နေကြသော ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ မိသားစုများ ကြုံတွေ့နေရသည့် ကြောက်ရွံ့ မှုကို အားလုံးမှ သတိပြုမိနေကြပါသည်။
Grand Rapids Public Schools (GRPS)
ရှိ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရပ်ရွာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Luke Stier က "ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းတွင် အကြောက်တရားများစွာရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့သိပါသည်။ "အစကတည်းက၊ GRPS ကျောင်းများသည် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး လူတိုင်းအား နွေးထွေးမှုကိုပေးပြီး ကြိုဆိုကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရပ်တည်လျှက် ရှိပါသည်။"
ခရိုင်နယ်ပယ်တွင် ထိုယုံကြည်ချက်ကို လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့် ပံ့ပိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏အများပြည်သူ ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့သည် ICE အေးဂျင့် တစ်ဦးကျောင်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါက မည်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကို အထူးသဖြင့် ဧည့်သည်များ၏ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (protocols) ကို ဖော်ပြသည့် လမ်းညွှန်ချက်ကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်" ဟု Stier ကဆိုပါသည်။
ခရိုင်သည် ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (protocol)ကို ကျောင်း၊ ရုံးဝန်ထမ်းများအားလုံးအား ၎င်းတို့အနေဖြင့် မိသားစုများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားရန် အလေးအနက်ထား မျှဝေပေးထားခဲ့ပါသည်။
“ကျောင်းဘားစ်ကားမောင်းနှင်သူများ အနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့ကားလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း ချဉ်းကပ်ခံလာခဲ့ရပါက အလားတူလမ်း ညွှန်တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးပေးထားပါသည်” ဟု ၎င်းက ဆိုပါသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့သည် မိသားစုများအား ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း လမ်းညွှန်များကို ရှင်းလင်းပြောပြပြီး မေးခွန်းမေးမြန်းခွင့်များနှင့်အတူ ပံ့ပိုးမှုရယူနိုင်စေရန်အတွက် ကျောင်းအခြေပြုအစည်းအဝေးပွဲများကိုလည်း ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်" ဟု Stier မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် GRPS သည် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ရပ်ရွာမိတ်ဖက်များနှင့် မိသားစုများပါဝင်သော မူဝါဒရေးရာ အကြံပေးကော်မတီ (policy advisory committee) ကို ခရိုင်မူဝါဒများကို မျှတသောအမြင်ဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်မည့်အဖွဲ့ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
"ယခုအချိန်အထိ၊ ဤအဖွဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သာတူညီမျှမှု မူဝါဒနှင့် ကျောင်းဧည့်လမ်းညွှန်များ အပါအဝင် မူဝါဒရှစ်ခုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဖြစ်သည်" ဟု Stier က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။"
ကလေးသူငယ်များအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
အစောပိုင်းကာလ ကလေးသူငယ်ပညာရေးကို နှောင့်နှေးစေခြင်း သို့မဟုတ် လွဲချော်စေခြင်းတို့အားဖြင့် ရေရှည်တွင် ပြဿနာများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ CLASP ၏သုတေသနပြုချက်များအရ အစောပိုင်းကာလ ကလေးသူငယ်ပညာရေးကို မှေးမြိန်ပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းသည် ကလေးများ၏ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး မိခင်များ၏ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြေကိုလည်း ကျဆင်းစေကာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျန်းမာရေးနှင့် သင်ယူမှုရလဒ်များကို ပိုမိုဆိုးရွား လာစေနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
"အစောပိုင်းအင်တာဗျူးများတွင်၊ အချို့သောမိဘများသည် CLASP အား
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန် တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်များသည် အိပ်စက်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်နှင့် ခွဲခွာနေရချိန်များတွင် အခက်အခဲတွေ့ခြင်း ကဲ့သို့သော အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုများ ရှိနေကြောင်းကို ဖော်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ဤသည်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံဖွား နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးကလေးများပင်လျှင် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာအတွင်း တစ်စုံတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းမျိုးများအတွက် ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လေ့လာမှုများက ထင်ဟပ်စေပါသည်။ “ကြမ်းတမ်းသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒများသည် ကလေးများအတွက် ဆိုးရွားသော ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ (ACEs) ကို ဖြစ်စေသည်” ဟု Setty က ဆိုပါသည်။ "ဤအရာများက ၎င်းတို့၏ အိမ်ရာ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ မိသားစုဘဏ္ဍာရေး လုံခြုံမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေပြီး၊ ဤအရာများ အားလုံးသည် ၎င်းတို့အစောပိုင်း ပညာသင်ယူပုံနဲ့ ကြီးပြင်းလာပုံအပေါ်သက်ရောက်မှု ရှိစေမည်ဖြစ်သည်။"
ဤစိန်ခေါ်မှုများကြားမှ၊ အချို့သော အစောပိုင်းကလေးဘဝ ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အကြောက်တရားများကို လျှော့ချရန်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ မိသားစုများထံ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် တက်ကြွသောခြေလှမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုပြုနေကြပါသည်ဟု Setty မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“မိသားစုများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များကို အသုံးပြုရန်မလိုဘဲ အလွယ်တကူ သွားလာတက်ရောက်နိုင်ရန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ်စကများကို ပေးဆောင်သည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသည်” ဟု သူမက ဆိုပါသည်။ "အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည် လူတွေ့မဟုတ်ဘဲ လိုင်းများမှတစ်ဆင့် ခေါင်းဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နေပါသည် သို့မဟုတ် ခွဲခွာရမည့် အခြေ အနေမျိုးအတွက် အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အစီအစဥ်များ ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် မိသားစုများအား ပံ့ပိုးကူညီပေးနေကြပါသည်။"
မေရီလန်းနှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားကဲ့သို့သော ပြည်နယ်များသည် ပြည်ထောင်စု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များနှင့် ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေကို လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။ အချို့သော ရှေ့နေများက ၎င်းသည် အခြားပြည်နယ်များတွင် ပြည်သူများအား ကြောက်လန့်မှု နည်းပါးစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
CLASP သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ထိတွေ့မှုများအတွက် အစောပိုင်းကလေးဘဝ ပံ့ပိုးပေးသူများအား ကူညီရန် နေရာလုံခြုံရေးလမ်းညွှန် (Safe Space Guide
) ကို ရေးဆွဲပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ထိုလမ်းညွှန်တွင် အာဏာပိုင်များ၏ လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ မိသားစုများအား ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း အစီအစဉ်များ ပါဝင်သည်။
မီရှီဂန်အတွက် နောက်တစ်ဆင့်က ဘာလဲ။
ပြည်ထောင်စု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေသည် ဆက်လက်တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ ပရိုဂရမ် ခေါင်းဆောင်များနှင့် မူဝါဒချမှတ်သူများသည် ကလေးများအားလုံးအတွက် အစောပိုင်းပညာရေးကို မည်သို့ မည်ပုံကာကွယ်ရမည်နည်း စသည့်မေးခွန်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။
“ကလေးတစ်ဦးသည် အန္တရာယ်ကိုတိုက်ရိုက် ကြုံတွေ့ခံစားခြင်းမရှိသည့်တိုင် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူကြီးများထံမှ အကြောက်တရားများကို ရရှိနေဆဲဖြစ်သည်” ဟု Setty က ဆိုပါသည်။ ဤကိစ္စသည် အသေးအမွှား မဟုတ်ပါ၊ US တွင်းရှိ ကလေးများအားလုံး၏ 25% နီးပါးသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကလေးများ ဖြစ်ကြပါ သည်။”
Sauvé ၏အဆိုအရ၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး နေရာများ၌ စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် ကျောင်းအပ်ခြင်းတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှုများက Michigan တွင်းရှိ စာသင်ခန်းများနှင့် မိသားစုသာယာရေးကို ထိခိုက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
“အိမ်ထောင်ဦးစီးများနှင့် ချစ်ရသည့်သူများသည် ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်မရှိဘဲ နေရပ်သို့ အမြန်ပြန်ပို့ခြင်း ခံကြရ သည်” ဟု သူမကဆိုပါသည်။ "ရလဒ်များဖြစ်သည့် စိတ်ဒဏ်ရာနှင့် မတည်ငြိမ်မှုများသည် ကလေး၏ ဘဝ၊ အိမ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကျောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။"
Grand Rapids ကဲ့သို့သော ခရိုင်များအတွက် ဦးစားပေးမှုသည် ရှင်းလင်းပါသည်။
“စာသင်ကျောင်းများတွင် လုံခြုံမှုရှိသည်ဟု ပြော၍မရပါ၊ ထိုအရာကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ရှင်းအောင်စွာ သက်သေပြရပါမည်” ဟု Stier မှ ပြောဆိုသွားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကာအကွယ်များ ချထားခြင်း၊ မိသားစုများနှင့် ဆက်သွယ်စကားပြောခြင်း၊ အရာရာ မသေချာသည့်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြစ်တည်မှု တန်ဖိုးများကို မြဲမြံနေစေရမည် ဖြစ်ပါသည်။”
Photos by Nick Hagen.
ဤစီးရီးသည် ကလေးသူငယ်များအတွက် အစောပိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုဖန်တီးရန် မစ်ရှီဂန်အတွင်း နေထိုင်သူများမှ အတူတကွလက်တွဲ လုပ်ဆောင်နေကြပုံကို မျှဝေပေးထားပါသည်။ ဤ အစီအစဉ်အား W.K. Kellogg Foundation မှ ထောက်ပံ့ပေးသော ရန်ပုံငွေအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။